Кайри Ирвинг: «За мной следит следующее поколение, и я стараюсь соответствовать этой ответственности»

Кайри Ирвинг высказался о восстановлении после разрыва крестообразной связки, своей мотивации и планах на дальнейшую карьеру.
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