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Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина готова начать обмен пленными с ЛНР и ДНР

Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина готова начать обмен пленными с ЛНР и ДНР

Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев готов начать обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

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