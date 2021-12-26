Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина готова начать обмен пленными с ЛНР и ДНР

Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев готов начать обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев готов начать обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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