Вязниковский городской суд назначил наказание восьми местным жителям, устроившим 15 ноября 2025 года стрельбу из травматических пистолетов на территории шиномонтажа.
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