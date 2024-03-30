Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вы видели его дом эпохи Людовика XVI? А погорел на захвате воды "Новотерская"

Вы видели его дом эпохи Людовика XVI? А погорел на захвате воды "Новотерская"

Коррупция у нас в стране организована с таким размахом, что россиян, наверное, трудно чем-либо удивить.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Разбираться нужно с заводами, захваченными аферистами в собственность.
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14 час.
Светлана Рейнбах
Таких &quot;граф&quot; в стране в каждом регионе. И что??? Никто ничего не знает о таком произволе? Но не все быстро делается, даст Бог продолжим. А  в назидание другим высокопоставленным особам полную конфискацию  и  &quot;платную дорогу&quot; в Магадан.
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11 час.
ЗЖ
Зоя Жук
У меня вопрос к РАН. За какие великие научные достижения этот чиновник званик академика получил? И сколько еще у нас таких академиков? Чем вообще РАН занимается? Вот где тоже пошерстить насчет корруции надо!
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2 час.

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