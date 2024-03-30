Вы видели его дом эпохи Людовика XVI? А погорел на захвате воды "Новотерская"

Гарибян Сусанна Разбираться нужно с заводами, захваченными аферистами в собственность.

Светлана Рейнбах Таких "граф" в стране в каждом регионе. И что??? Никто ничего не знает о таком произволе? Но не все быстро делается, даст Бог продолжим. А в назидание другим высокопоставленным особам полную конфискацию и "платную дорогу" в Магадан.