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"Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл"

"Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сети набирает популярность ролик "Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл" , на котором поляк ходит по российскому супермаркету вместе со своим ребёнком и снимает ролик.

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