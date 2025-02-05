С турецким ароматом: Бурак Озчивит встретится с фанатами в Кремле

КиноВойна и музыка, 12+ Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Олег КаменщиковВойна ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы.
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