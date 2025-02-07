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Царьград

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"Бригады разрывают в клочья": После Курщины ВСУ начали контрнаступ у Покровска. Снабжение перебито. Гигантский котёл. Сводка с фронтов СВО

"Бригады разрывают в клочья": После Курщины ВСУ начали контрнаступ у Покровска. Снабжение перебито. Гигантский котёл. Сводка с фронтов СВО

Поступили сообщения, что враг пытается наскочить на наши позиции, начав ещё один контрнаступ – после провала на Курщине враг атакует у Покровска, надеясь отбить целый участок фронта: "Бригады разрывают в клочья".

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