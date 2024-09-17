В Иванове для ликвидации мусорного коллапса закупят очень большие контейнеры

Три месяца ивановская мэрия решала, как победить завалы хлама в городе.40 миллионов рублей готовы потратить власти Иванова на решение проблемы с заваленными мусором контейнерными площадками и стихийными помойками в городе.
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