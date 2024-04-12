Скандальное убийство в центре Астаны: дело экс-министра экономики разжигает общественный дискурс Елена ГалицкаяВ Астане продолжается судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики, Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей супруги, Салтанат Нукеновой.
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