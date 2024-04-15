Уроки стихии: водная политика России и Казахстана требует согласования

«Сепаратные» водохозяйственные решения не помогут сопредельным водным бассейнам соседних государств Экстраординарная ситуация, сложившаяся на трансграничных реках в обширных северо-западном и центральном приграничных регионах РФ и Казахстана, свидетельствует об отсутствии к настоящему времени совместного комплексного регулирования трансграничного водостока, в том числе процессов сброса / накопления воды в 11 водохранилищах разной мощности (6 – в РФ) примыкающих к указанным сопредельным регионам.