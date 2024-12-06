Много животных дома - это диагноз? (мысли вслух)

Alex Nемо

Давайте всё таки не забывать. В большинстве случаев люди живут в человейниках и там действуют вполне определённые правила. Я ничего не имею против присутствия животных. У самого большой коша живёт. Но всегда нужно понимать где есть граница. Вы хотите иметь больше чем пару животных - создайте им комфортные условия, но за пределами человейника. И тогда никто не будет к вам иметь претензий, да и живности лучше. Дом в селе или всесезонная дача, где вы и ваши друзья будут себя прекрасно и вольготно чувствовать. Они ведь не просто игрушки - они ЖИВЫЕ! Со своей душой, заботами и даже мыслями, которые далеко не все понимают.