Некоторое время назад искала фотографии по теме "много животных" и обнаружила немало интересных статей и обсуждений на различных форумах.
Много животных дома - это диагноз? (мысли вслух)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Давайте всё таки не забывать. В большинстве случаев люди живут в человейниках и там действуют вполне определённые правила. Я ничего не имею против присутствия животных. У самого большой коша живёт. Но всегда нужно понимать где есть граница. Вы хотите иметь больше чем пару животных - создайте им комфортные условия, но за пределами человейника. И тогда никто не будет к вам иметь претензий, да и живности лучше. Дом в селе или всесезонная дача, где вы и ваши друзья будут себя прекрасно и вольготно чувствовать. Они ведь не просто игрушки - они ЖИВЫЕ! Со своей душой, заботами и даже мыслями, которые далеко не все понимают.
Ответить
19 час.
Людмила Абрамова
молодцы те, кто помогает животным, подбирает с улицы, лечит, устраивает. и если поддерживается чистота в доме ничего плохого нет в том что животные живут в квартире! Если люди живут в грязи и от них одни тараканы , грязь и неприятности
Ответить
3 час.
SI
Sergey Ivanov
О любви к животным говорят для того, чтобы не говорить о любви к человеку.
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии