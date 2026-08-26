Владимир Корнилов: Все предупреждения о гражданской войне сбылись, а виноватых нет

Почему результаты мартовского референдума о сохранении СССР были фактически аннулированы без каких-либо правовых последствий? Каким образом референдум 1 декабря 1991 года мог считаться легитимным, если агитация против независимости была фактически запрещена? На каком основании Верховная рада запретила Компартию, если 331 депутат из 450 был избран именно от КПУ? И как оценивать обещания агитаторов … Читать далее: https://govorit.