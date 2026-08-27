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Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с марта

Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с марта

Внебиржевой курс евро впервые с марта превысил 100 рублей, доллар торгуется близко к 86 рублям. В УК «Альфа-Капитал» связали динамику с данными о резком сокращении экспорта нефти через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру.

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