Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с марта

Внебиржевой курс евро впервые с марта превысил 100 рублей, доллар торгуется близко к 86 рублям. В УК «Альфа-Капитал» связали динамику с данными о резком сокращении экспорта нефти через Новороссийск на фоне атак на портовую инфраструктуру.