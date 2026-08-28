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«ВКС РФ дали настоящую волю!»: Удары идут один за другим — Россия применила «Искандер-1000»? Киев придется сдать: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

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