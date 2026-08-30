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Рабочий сорвался с 9-го этажа на стройплощадке в Москве

Рабочий упал с 9-го этажа и погиб на стройплощадке, расположенной на севере Москвы. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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