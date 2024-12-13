Фонд EIGEN выделит 1% поставок токенов для Гильдии протоколов

EigenLayer, протокол для рестейкинга на Ethereum, решил выделить через собственный фонд 1% токенов EIGEN для поддержки команды независимых разработчиков через механизм Protocol Guild (Гильдии Протоколов).
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