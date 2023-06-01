Утром в четверг, 1 июня, в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующие данные были опубликованы на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
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