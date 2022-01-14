Высокомерие: что это такое в психологии?

Высокомерие — качество личности основанное на убеждении в своём превосходстве над другими. Фундаментом как правило служит гордость за малозначительные или бессмысленные достижения, а также излишняя самоуверенность.
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