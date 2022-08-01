Daily Storm

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    Сучность хохла, все до себе.Пусть отдают долг...
  • Катя Иванова
    Ну хохлы в своём репертуаре, наглые и жадныеПусть отдают долг...
  • Кас
    ...и уйти в места не столь отдаленные и вообще пора подавать на них в розыск...и ждать нечего.Пусть отдают долг...

Новый генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с Россией

Новый генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с Россией

Участие такого крупного игрока как Москва жизненно важно для выполнения всех соглашений, считает онГенеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Хайтам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК не рассматривает возможность конкуренции с Россией, поскольку от Москвы во многом зависит ситуация на рынке энергоносителей.

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