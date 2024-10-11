Нехилый бумеранг: почему никогда нельзя рвать отношения с непутевыми родственниками

Мало у кого в роду несколько поколений подряд встречаются исключительно успешные предки. Чаще всего наследственность по отцовской и материнской линиям отягощена тяжелыми болезнями, а биография родственников отмечена нелегкой судьбой.
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