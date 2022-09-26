В Башкирии на два года продлили льготы на капремонт до 100% для одиноких пенсионеров

Парламентарии Башкирии, как и планировалось, продлили на два года льготу на оплату капремонта одиноким пенсионерам — действовать он будет до конца 2024 года, а расходы, которые покроют оплату капремонта льготников, внесены в бюджет республики.
Парламентарии Башкирии, как и планировалось, продлили на два года льготу на оплату капремонта одиноким пенсионерам — действовать он будет до конца 2024 года, а расходы, которые покроют оплату капремонта льготников, внесены в бюджет республики.
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