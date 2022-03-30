В США надеются, что украинские беженцы к ним не приедут

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на брифинге во вторник, 29 марта, заявила, что большинство украинских беженцев, которые могли бы попасть в США через океан, «хотят проживать ближе к родине, то есть в Европе», – сообщают СМИ.