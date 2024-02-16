Каррагер про ЛЧ: «Шансы остановить «Сити» могут быть у «Арсенала». Он лучше «Баварии» и «ПСЖ»

«Думаю, что в ЛЧ шансы против «Манчестер Сити» могут быть у «Арсенала». Эта команда еще не выиграла ничего значительного, так что мы все еще задаемся вопросом: «Насколько все-таки они хороши?» И вот в Лиге чемпионов я смотрю на «Баварию», большую команду, – и «Арсенал» лучше нее.