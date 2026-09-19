На автозаправке в Петербурге задержали избившего таксиста дебошира с «травматом»

Стражи порядка задержали по горячим следам 35-летнего дебошира на кольцевой автодороге в Петербурге. Конфликт между таксистом и пассажиром обернулся стрельбой.
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