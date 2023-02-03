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Айдар Махметов о финале командного гран-при NAIZA: «У Tobet – команда мечты»

Известный казахстанский эксперт в мире ММА, чемпион мира, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов у себя в социальных сетях поделился ожиданиями от финала командного гран-при NAIZA: «Пока Bellator FC выяснял отношения с Rizin FC на совместном новогоднем турнире в Токио, всех мировых грандов ММА успел вызвать чеченский промоушен АСА.

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