Айдар Махметов о финале командного гран-при NAIZA: «У Tobet – команда мечты»

Известный казахстанский эксперт в мире ММА, чемпион мира, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов у себя в социальных сетях поделился ожиданиями от финала командного гран-при NAIZA: «Пока Bellator FC выяснял отношения с Rizin FC на совместном новогоднем турнире в Токио, всех мировых грандов ММА успел вызвать чеченский промоушен АСА.