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Врач Бабич: медики РФ одинаково лечат российских и украинских солдат

Врач Бабич: медики РФ одинаково лечат российских и украинских солдат

Российские медики одинаково лечат пленных украинских военных и солдат армии России. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

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