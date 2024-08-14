Врач Бабич: медики РФ одинаково лечат российских и украинских солдат

Российские медики одинаково лечат пленных украинских военных и солдат армии России. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
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