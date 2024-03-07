Андрей Цыпер: аудитория реагирует на эмоциональный контент

Сейчас аудитория в основном реагирует на ярко окрашенный эмоциональный контент, рассказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках ток-шоу "Успех ошибок" на Всемирном фестивале молодежи.
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