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Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»

Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»

Десятки экспертов в области финансов и технологий, проаналировавшие сценарии того, как искусственный интеллект (ИИ) может перевернуть мировую экономику, предрекли, что наиболее вероятной причиной конца привычной нам цивилизации станет подрыв системы подоходного налогообложения.

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