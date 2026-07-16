Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»

Десятки экспертов в области финансов и технологий, проаналировавшие сценарии того, как искусственный интеллект (ИИ) может перевернуть мировую экономику, предрекли, что наиболее вероятной причиной конца привычной нам цивилизации станет подрыв системы подоходного налогообложения.