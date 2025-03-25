Шеремет прокомментировал фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

Депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал фотографию Владимира Зеленского, сделанную на фоне картины с горящим Кремлем в его офисе, и отметил, что политик «сошел с ума и ведет себя неадекватно».
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