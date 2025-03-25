Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Воробьев
    Абсолютно согласен с Н. Михалковым. Кто предал раз, тот предаст и в будущем. Хватит!!! Пусть счастливо живут за грани...Никита Михалков п...
  • Яна Орлова
    Слава Богу, что сдохли эти 2 мрази! Одесса и одесситы FOREVER! Скрутите бошки этим сумасшедшим теткам!Семьи казненных н...
  • Eduard
    Оббирают население,что бы спонсировать Украину!Польша создаст Фо...

Шеремет прокомментировал фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

Шеремет прокомментировал фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем

Депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал фотографию Владимира Зеленского, сделанную на фоне картины с горящим Кремлем в его офисе, и отметил, что политик «сошел с ума и ведет себя неадекватно».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх