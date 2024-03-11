Свыше 40 тыс. москвичей получили медпомощь в региональном сосудистом центре

Свыше 40 тысячам пациентам с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями предоставили медицинскую помощь в региональном сосудистом центре на базе Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.
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