Макс Барских признался, есть ли у него вторая половинка: "Знайте, все возможно..."

Как пишет Politeka.net, Макс Барских является успешным украинским артистом. О личной жизни артиста ничего неизвестно, хотя фанаты приписывают звезде роман с экс-солисткой ВИА Гры Мишей Романовой, которая якобы даже родила от Барских ребенка.