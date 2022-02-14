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Макс Барских признался, есть ли у него вторая половинка: "Знайте, все возможно..."

Макс Барских признался, есть ли у него вторая половинка: "Знайте, все возможно..."

Как пишет Politeka.net, Макс Барских является успешным украинским артистом. О личной жизни артиста ничего неизвестно, хотя фанаты приписывают звезде роман с экс-солисткой ВИА Гры Мишей Романовой, которая якобы даже родила от Барских ребенка.

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