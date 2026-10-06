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Царьград

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New York Times: США перебросили беспилотники MQ-9 Reaper в Колумбию

New York Times: США перебросили беспилотники MQ-9 Reaper в Колумбию

США перебросили беспилотники MQ-9 Reaper в Колумбию и Эквадор для борьбы с картелями. Сообщается о нехватке данных аппаратов из-за потерь на Ближнем Востоке.

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