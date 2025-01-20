В Госдуме рассмотрят ограничение дистанционного обучения в медицинском образовании

Профильный комитет уже поддержал инициативу и рекомендовал депутатам принять ее в первом чтении Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который вводит запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании.