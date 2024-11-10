В Польше допустили скорое определение даты прекращения огня на Украине

Польский премьер Дональд Туск не исключает скорое определение даты прекращения огня на Украине и предполагает, что план по урегулированию ситуации, разработанный американским президентом Дональдом Трампом, может представлен общественности в ближайшее время.
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