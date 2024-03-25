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Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся

Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся

С каким удовольствием я читал цитаты из выступления президента Путина на расширенной коллегии ФСБ РФ по вопросу поиска и наказания предателей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Неужели? Вы сами в это верите?....   ВОН, после теракта в Крокус Сити Холле Генпрокуратура России заявила,что &quot;нарушений в охране объекта не выявлено&quot;... ВОТ ТАК!! Все, оказывается,было хорошо и в норме... Хотя сами, так называемые охранники говорили, что у них не то, что какого-то оружия - СРЕДСТВ СВЯЗИ ДАЖЕ НЕ БЫЛО!!... Генпрокуратура ОТМАЗЫВАЕТ ХОЗЯИНА  Холла? А вы говорите: &quot;Предателям ...не место&quot;... Пафосно так!! А на деле - вон что!! .... Рука - руку моет&quot;...
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8 час.
Людмила Свириденко
Виноватых ищут везде, и это правильно. Но, вот почему никто не назвал виновниками хозяев Крокус Сити? Потому что миллионеры? Потому что мусульмане? Потому что.... и много ещё почему. И им уж точно никакого наказания не прилетит. Хотя они - первые из тех, кто виноват!
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2 час.
АС
Александр Сысоев
Вы правы, Агаларовы уголовники по-сути, так как оказывали в течение 15 лет коммерческие услуги на основе не введенного в эксплуатацию здания. Куда смотрели надзорные органы и прежде всего налоговая инспекция? они все подлежат уголовному преследованию.
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1 час.

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