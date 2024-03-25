Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся

лл лина любимцева Неужели? Вы сами в это верите?.... ВОН, после теракта в Крокус Сити Холле Генпрокуратура России заявила,что "нарушений в охране объекта не выявлено"... ВОТ ТАК!! Все, оказывается,было хорошо и в норме... Хотя сами, так называемые охранники говорили, что у них не то, что какого-то оружия - СРЕДСТВ СВЯЗИ ДАЖЕ НЕ БЫЛО!!... Генпрокуратура ОТМАЗЫВАЕТ ХОЗЯИНА Холла? А вы говорите: "Предателям ...не место"... Пафосно так!! А на деле - вон что!! .... Рука - руку моет"...

Людмила Свириденко Виноватых ищут везде, и это правильно. Но, вот почему никто не назвал виновниками хозяев Крокус Сити? Потому что миллионеры? Потому что мусульмане? Потому что.... и много ещё почему. И им уж точно никакого наказания не прилетит. Хотя они - первые из тех, кто виноват!