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Царьград

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Марджори Тейлор Грин: Празднование Дня рождения с покупкой пива в соцсети X

Марджори Тейлор Грин: Празднование Дня рождения с покупкой пива в соцсети X

Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США, опубликовала в социальной сети X* призыв к подписчикам купить пиво её сыну в честь его 22-летия.

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