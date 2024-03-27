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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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❗️Какие законы вступают в силу в апреле

❗️Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Кроме того, с 1 апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах.

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