❗️Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Кроме того, с 1 апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Какие законы вступают в силу в апреле. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Кроме того, с 1 апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах.