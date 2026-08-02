Беспилотники и газовоз — технологии для будущего 🚛 Беспилотные грузовики испытали в аэропорту Жуковский.
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Беспилотники и газовоз — технологии для будущего 🚛 Беспилотные грузовики испытали в аэропорту Жуковский.
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