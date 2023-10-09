Волынец предложила организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой изменить федеральное законодательство, которое предусматривает организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях за счет бюджета.
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