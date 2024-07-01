Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    КАК было с мигрантами,  наши тут пользователи торжествовали: "НАКОНЕЦ-ТО НАВЕДУТ ПОРЯДОК С МИГРАНТАМИ!"...  Ждали реш..."СТАНЕТ ГЛАЗАМИ И...
  • Sergey Ivanov
    Мы гораздо больше бы выиграли, если бы отдали Абхазию Грузии. Мы вновь обрели бы на Кавказе сильного друга- Грузию. И...Абхазия против Ро...
  • чвсатпкьл
    (Но зато становится понятным, почему Союз развалился) и что же понятно? Развалился потому что никакого плана по рефор...Генерал-лейтенант...

Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину

Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину

Сотрудники Службы внешней разведки еще с 90-ых предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт, но по информации экс-руководителя аналитического управления СВР Леонида Решетникова, на самом верху, где принимались решения, к ним, разведчикам, не прислушивались У него очень доброе лицо, мягкая притягательная харизма, умение, не льстя, понравиться собеседнику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(В 1989-й году собрал Владимир Александрович Крючков) а это завербованный ЦРУ и он занимал пост председателя КГБ. Так же и как Яковлев.  Бывший министр обороны СССР Язов. По моим сведениям, Яковлев и Калугин [в США]  были завербованы — это идеологи пятой колонны. Когда в свое время в КГБ стали разрабатывать Яковлева, то, я знаю точно, Горбачев сказал: «Яковлева не трогать!» Почему? Потому что Горбачева самого уже обработали (…) Яковлев был прирожденный враг. Короче говоря, просмотрели мы и его, и Горбачева. 🤣😂
Ответить
15 мин.
САША ЛЕПАЕВ
а что  не правду написал . такое в 90 и после было. сколько больниц позакрывали или я не прав. заводы в чьих руках очутились. что в государственных. газ и нефть это не приватизировано. они государственные. государство только налоги получают. или не так.а заводы чьи.люди работают не по 8 часам а по 12 и крохи получают. а сколько их закрылось. или я с потолка придумываю. я жизнь прожил всякое повидал и что творилось в девяностые.
Ответить
12 мин.
ч
чвсатпкьл
(Но зато становится понятным, почему Союз развалился) и что же понятно? Развалился потому что никакого плана по реформированию политического экономического строя в СССР у Горбачёва никогда не было и не существовало. Была сплошная болтовня и одурачивание Горбачёва Западом во главе с США. Которому по наобещали всяких преференций за то, что он пойдёт на военные и экономические уступки и выполнит все их требования  о которых предпочитали тогда молчать да и сейчас об этом мало пишут. В итоге получилось то что получилось. 🤣😂
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх