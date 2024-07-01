Сотрудники Службы внешней разведки еще с 90-ых предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт, но по информации экс-руководителя аналитического управления СВР Леонида Решетникова, на самом верху, где принимались решения, к ним, разведчикам, не прислушивались У него очень доброе лицо, мягкая притягательная харизма, умение, не льстя, понравиться собеседнику.
Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(В 1989-й году собрал Владимир Александрович Крючков) а это завербованный ЦРУ и он занимал пост председателя КГБ. Так же и как Яковлев. Бывший министр обороны СССР Язов. По моим сведениям, Яковлев и Калугин [в США] были завербованы — это идеологи пятой колонны. Когда в свое время в КГБ стали разрабатывать Яковлева, то, я знаю точно, Горбачев сказал: «Яковлева не трогать!» Почему? Потому что Горбачева самого уже обработали (…) Яковлев был прирожденный враг. Короче говоря, просмотрели мы и его, и Горбачева. 🤣😂
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15 мин.
САША ЛЕПАЕВ
а что не правду написал . такое в 90 и после было. сколько больниц позакрывали или я не прав. заводы в чьих руках очутились. что в государственных. газ и нефть это не приватизировано. они государственные. государство только налоги получают. или не так.а заводы чьи.люди работают не по 8 часам а по 12 и крохи получают. а сколько их закрылось. или я с потолка придумываю. я жизнь прожил всякое повидал и что творилось в девяностые.
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12 мин.
ч
чвсатпкьл
(Но зато становится понятным, почему Союз развалился) и что же понятно? Развалился потому что никакого плана по реформированию политического экономического строя в СССР у Горбачёва никогда не было и не существовало. Была сплошная болтовня и одурачивание Горбачёва Западом во главе с США. Которому по наобещали всяких преференций за то, что он пойдёт на военные и экономические уступки и выполнит все их требования о которых предпочитали тогда молчать да и сейчас об этом мало пишут. В итоге получилось то что получилось. 🤣😂
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3 мин.
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