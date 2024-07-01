Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину

ч чвсатпкьл (В 1989-й году собрал Владимир Александрович Крючков) а это завербованный ЦРУ и он занимал пост председателя КГБ. Так же и как Яковлев. Бывший министр обороны СССР Язов. По моим сведениям, Яковлев и Калугин [в США] были завербованы — это идеологи пятой колонны. Когда в свое время в КГБ стали разрабатывать Яковлева, то, я знаю точно, Горбачев сказал: «Яковлева не трогать!» Почему? Потому что Горбачева самого уже обработали (…) Яковлев был прирожденный враг. Короче говоря, просмотрели мы и его, и Горбачева. 🤣😂

САША ЛЕПАЕВ а что не правду написал . такое в 90 и после было. сколько больниц позакрывали или я не прав. заводы в чьих руках очутились. что в государственных. газ и нефть это не приватизировано. они государственные. государство только налоги получают. или не так.а заводы чьи.люди работают не по 8 часам а по 12 и крохи получают. а сколько их закрылось. или я с потолка придумываю. я жизнь прожил всякое повидал и что творилось в девяностые.