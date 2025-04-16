Смоляне пожаловались Сергею Неверову на «наливайку» на улице Николаева

Смоляне заручились поддержкой депутата, придя на его совместный с руководителем регионального следкома Анатолием Ухановым приём Жители Смоленска обратились к депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Неверову с просьбой о помощи в ряде наболевших вопросов.