Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Модест
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  • Виктор Полуэктов
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    на кол посадить!!!!Смолянин призывал...

Смоляне пожаловались Сергею Неверову на «наливайку» на улице Николаева

Смоляне пожаловались Сергею Неверову на «наливайку» на улице Николаева

Смоляне заручились поддержкой депутата, придя на его совместный с руководителем регионального следкома Анатолием Ухановым приём Жители Смоленска обратились к депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Неверову с просьбой о помощи в ряде наболевших вопросов.

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