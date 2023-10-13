РЭО показал регоператорам работу системы по управлению отходами

Российский экологический оператор представил участникам Российского экологического форума (РЭФ) работу автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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