В ЕАО в парадном расчете участвовали сотрудники УМВД России по ЕАО и учащиеся подшефного правоохранительного класса

На торжественном мероприятии, посвященном 77-ой годовщине Победы, присутствовали первые лица города и области, начальник УМВД России по ЕАО генерал-майор полиции Александр Добровольский, руководящий и личный состав подразделений областного Управления МВД России, жители и гости автономии.
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