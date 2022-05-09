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В ЕАО в парадном расчете участвовали сотрудники УМВД России по ЕАО и учащиеся подшефного правоохранительного класса

В ЕАО в парадном расчете участвовали сотрудники УМВД России по ЕАО и учащиеся подшефного правоохранительного класса

На торжественном мероприятии, посвященном 77-ой годовщине Победы, присутствовали первые лица города и области, начальник УМВД России по ЕАО генерал-майор полиции Александр Добровольский, руководящий и личный состав подразделений областного Управления МВД России, жители и гости автономии.

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