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Россия: научные прорывы за год — от лекарств до квантовых компьютеров

Россия: научные прорывы за год — от лекарств до квантовых компьютеров

В 2024 году российские исследователи представили целый ряд передовых разработок. В медицине особый интерес вызвало создание эффективного препарата против болезни Бехтерева, ставшего прорывом в терапии аутоиммунных заболеваний.

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