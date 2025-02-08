Россия: научные прорывы за год — от лекарств до квантовых компьютеров

В 2024 году российские исследователи представили целый ряд передовых разработок. В медицине особый интерес вызвало создание эффективного препарата против болезни Бехтерева, ставшего прорывом в терапии аутоиммунных заболеваний.
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