В России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Речь о запрете использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время планирует рассмотреть пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.