В России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Речь о запрете использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время планирует рассмотреть пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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