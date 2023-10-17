Губернатор Шумков поехал в Москву ради встречи с Патриархом Кириллом. Фото, видео

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 октября встретился Патриархом Кириллом в Москве. В ходе встречи глава региона и епископ обсудили вопросы восстановления храмов и реализацию социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии