Из ряда в ООН. Дипломат рассказал, хлопнет ли Россия дверью в Нью-Йорке

Владимир Алтайцев Некто Цепляев из АиФ показал ярко своё невежество, как и некие комментаторы здесь, типа Едропа, явно особи с фальшивыми именем и погонялом.. Уйдя из ООН, Россия потеряет право вето

Strannik Mr Я всё время говорил и буду говорить, что ООН давно исчерпала себя , ещё с самого своего рождения, как только в неё сунулся гегемон. А вывод один: - хотите, что - нибудь испортить и изгадить, запустите туда мериканцев и в короткий срок данная организация быстро превратиться в ненужную и бессмысленную помойку.