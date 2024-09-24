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Из ряда в ООН. Дипломат рассказал, хлопнет ли Россия дверью в Нью-Йорке

Из ряда в ООН. Дипломат рассказал, хлопнет ли Россия дверью в Нью-Йорке

24 сентября на 79-й Генеральной ассамблее ООН стартует «неделя высокого уровня» с участием первых лиц государств — членов организации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Некто  Цепляев  из АиФ  показал ярко  своё  невежество, как и некие комментаторы  здесь, типа Едропа, явно особи с фальшивыми  именем  и  погонялом.. Уйдя  из ООН, Россия  потеряет право вето
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13 час.
Strannik Mr
Я всё время говорил и буду говорить, что ООН давно исчерпала себя , ещё с самого своего рождения, как только в неё сунулся гегемон. А вывод один: - хотите, что - нибудь испортить и изгадить, запустите туда мериканцев и в короткий срок данная организация быстро превратиться в ненужную и бессмысленную помойку.
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12 час.
Alex Nемо
Напомню особо одарённым, но с плохой памятью или просто не понимающим: не откажись Москва участвовать в заседаниях Совета Безопасности в момент, когда там принималось решение о мерах в связи с вооруженным конфликтом на Корейском полуострове, роль ООН в войне в Корее коренным образом изменилась бы, да и сама война обрела бы совсем иной характер.
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8 час.

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