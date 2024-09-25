Перепись населения в 2030 году пройдет в цифровом формате

Всероссийская перепись населения в России в 2030 году пройдет с использованием цифровых технологий. Информация будет основана на данных единого информационного регистра населения Федеральной налоговой службы, сообщается в проекте развития Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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