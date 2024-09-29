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Психолог Девятка объяснила, почему не всегда стоит давать бывшим шанс

Психолог Девятка объяснила, почему не всегда стоит давать бывшим шанс

Замечали ли вы, что нередко бывшие партнеры показываются на горизонте с намеком на восстановление отношений? Может пройти год, а может 5 лет или 15, но некоторых как магнитом тянет в прошлое: кто-то перешел в статус друзей и ждал удобного случая, находясь рядом, кто-то отдалился, чтобы попробовать жизнь с другими, но в моменты кризиса вспомнил, как было хорошо раньше.

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