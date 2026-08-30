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За рулем

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Добротный бюджетник Renault – цена 1,2 млн рублей

Добротный бюджетник Renault – цена 1,2 млн рублей

Компания Renault обновила свой паркетник Kwid – малыш длиной 3,7 метра сохранил силовую установку, но освежил внешность и интерьер.

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